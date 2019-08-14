Махачкала, , 09:04 — REGNUM

Свыше 40 модульных фельдшерско-акушерских пунктов планируется открыть в Дагестане в 2020 году. Их возведение будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Объекты соответствовать всем требованиям, ведь фельдшерский пункт, это не только оказание первичной медико-санитарной помощи, но профилактическая работа с населением, иммунизация, оказание неотложной медицинской помощи, патронаж пациентов на дому, выполнение врачебных назначений и т. д.», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца текущего года в малых населенных пунктах Дагестана планируется открыть 15 модульные ФАПов. Средства на их закупку в регион направлены из федерального бюджета.

Читайте также: Минздрав Дагестана ответил на критику правительства РФ