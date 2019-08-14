Тобольск, Тюменская область, , 08:56 — REGNUM

В Тюменской области приступили к реставрации объекта культурного наследия — Спасской церкви в Тобольске. Управление капитального строительства региона разместило на сайте госзакупок соответствующую заявку на 10, 69 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победителю конкурса необходимо будет выполнить изыскательские работы и разработку проектной документации для проведения реставрации.

Свою историю Спасская церковь ведёт от деревянного храма, заложенного в 1587 году. В конце XVII века церковь сгорела и была восстановлена затем в каменном варианте. В советские годы в ней размещался местный ЗАГС. Спасская церковь в Тобольске много лет находится на реставрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Тюменкой области объявили тендер на ремонт Всехсвятской церкви в Тюмени — лот с начальной ценой в 59,86 млн рублей появился на сайте госзакупок.

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