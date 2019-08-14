Грозный, , 09:02 — REGNUM

Порядка 10 тыс. овец отправил региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова паломникам в Мекку (Саудовская Аравия) в честь священного для мусульман праздника Курбан-байрам. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В эти священные для мусульман дни региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова провёл крупную благотворительную акцию. <…> Мясо 25 быков получили учащиеся медресе в городах Турции. В священной Мекке в эти дни совершают хадж мусульмане из разных стран, им для Курбан-байрама передали 10 тыс. овец», — написал Кадыров.

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Помощь от фонда по случаю праздника получили и жители Северного Кавказа. В городе Грозном малоимущие, сироты и семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, получили 11 тысяч пакетов с продуктами питания. Малоимущим семьям также раздали около 23 тыс. овец.

Аналогичная акция, по словам Кадырова, была проведена в Дагестане и Ингушетии, жители которых получили по 1 тыс. овец. Как отметил глава Чечни, в общей сложности благотворительная акция охватила десятки тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю празднования Курбан-байрама глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил раздать проживающим в республике малоимущим семьям жертвенных животных.

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