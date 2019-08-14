Анадырь, , 08:46 — REGNUM

Власти Чукотки в случае появления вновь белой медведицы, которую не раз видели в округе, готовят для неё клетку, чтобы изловить животное и отвезти дальше на север региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если медведица опять выйдет к людям, специалисты предложили изготовить сварную клетку, в которой её отправят на север Чукотки. Вариант с отправкой зверя в зоопарк исключается — животное уже слишком взрослое, а зоопаркам интересны маленькие медвежата, больших не берут», — пояснил начальник отдела управления по охране и использованию животного мира Егор Верещагин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа на Пятом причале в Анадыре была замечена полуторагодовалая белая медведица. Он поела рыбу, отдохнула и уплыла в море.