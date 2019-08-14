Тюмень, , 08:40 — REGNUM

В Тюмени на охрану порядка заступили патрульные на велосипедах. На данный момент сформировано два наряда по два человека в каждом. Велопатрули несут службу в Гилёвской роще и на набережной реки Тура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Велопатруль Тюмени в деле Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Отмечается, что этих местах отдыха Тюмени много велосипедистов. В перспективе велопатрули появятся в парках имени Гагарина и «Затюменском».

"На велосипеде полицейский оперативно прибудет на место правонарушения. Кроме того, можно увеличить протяженность маршрута патрулирования. Все сотрудники, заступающие в составе велопатрулей, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку», — сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД полковник полиции Виталий Шундрик.

Как отмечают велопатрульные, тюменцы на их появление реагируют пока по-разному. Кто-то провожает удивлённым взглядом, а кто-то спешит их сфотографировать.

Тюменская полиция стала первой в Уральском федеральном округе, пополнившей свои ряды велопатрулём. Новая практика себя хорошо зарекомендовала в Сочи, Анапе, Москве и Саратове, отмечают в пресс-службе УМВД России по региону.