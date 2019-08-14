Оренбург, , 08:18 — REGNUM

В Оренбурге за семь месяцев полиция выявила 334 очага дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожено почти 16 тонн конопли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, помощь по выявлению очагов конопли оказывает само население. В соцсетях люди оставляют сообщения, на которые реагируют правоохранители.

Так, в интернете опубликовали информацию о том, что возле дома по ул. Салмышской в Оренбурге растет конопля. Администрации вынесли предписание, очаг вскоре был ликвидирован.

Также в УМВД по Оренбуржью отметили, что с начала 2019 года зафиксирован 31 факт непринятия мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли. Такое бездействие чревато административным наказанием до 40 тыс. рублей.