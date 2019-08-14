Ростов-на-Дону, 14 августа 2019, 08:07 — REGNUM
Врач скорой помощи в Ростове-на-Дону якобы бросил пациентку на тротуаре. Об этом 14 августа сообщает ИА «Регион онлай».
Данная информация появилась в социальной сети, куда очевидцы происшествия выложили видеозапись. В сообщении говорилось, что 13 августа, женщина, почувствовав себя плохо, упала на тротуар возле дома №222а по улице Варфоломеева. Но вместо помощи, приехавший на вызов врач скорой помощи якобы «ударил ее ногой и уехал».
По словам местного жителя, когда очевидцы стали повторно вызывать скорую, диспетчер им сказал, что якобы, пенсионерка от помощи отказалась и к ней повторно отправлять врачей не будут.
«В итоге все-таки приехала вторая скорая. Мы погрузили бабушку и её увезли в больницу. На вид ей лет 60», — сообщили свидетели происшествия.
О реакции на данное происшествие руководства скорой помощи Ростова-на-Дону не сообщается.