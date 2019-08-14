Казань, , 08:02 — REGNUM

В Татарии общий долг родителей по алиментам превысил 2,8 млрд рублей, а за семь месяцев 2019 года судебными приставами региона было взыскано с должников более 165 млн рублей. Об этом на брифинге сообщил главный судебный пристав республики Игорь Безуевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Брифинг прошёл в кабинете министров Татарии. На нём глава ведомства уточнил, что свыше 165 млн рублей за январь-июль 2019 года было перечислено взыскателям. Также свыше 10 тыс. исполнительных производств были окончены так как исполнительные документы переданы работодателям или прекращены судами. Сумма по этим делам превышает 420 млн рублей.

Должниками по материальным выплатам своим детям являются около 20 тыс. жителей Татарии, в основном это граждане в возрасте 30−42 года. С начала текущего года в отношении 800 алиментщиков начаты розыскные дела. Ранее подобный метод помог обнаружить 770 должников.

«Классический неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте 30−42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. В отношении этой категории должников возбуждена большая часть исполнительных производств о взыскании алиментных платежей», — цитирует Безуевского издание «Татар-информ».

Женщин-неплательщиц в регионе около 2,5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отца двух несовершеннолетних детей из Новошешминского района Татарии осудили за неуплату алиментов в размере 950 тыс. рублей. 37-летний мужчина получил судимость и шесть месяцев исправительных работ, во время которых с него удержут 5% заработка. Уголовные дела в отношении должников по алиментам в Татарии частое явление. Так нерадивым родителям пытаются напомнить об обязательствах перед детьми.

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