Бамако, , 08:03 — REGNUM

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с начала 2019 года в Мали были убиты более 150 детей, и около 377 тыс. несовершеннолетних нуждаются в защите, сообщает Le Figaro.

В ЮНИСЕФ отметили «резкий рост серьезных нарушений в отношении детей» в стране с начала года.

Спустя шесть лет после начала французской военной интервенции против джихадистских группировок, которые взяли под свой контроль север Мали в 2012 году, продолжаются атаки боевиков, которые смешиваются с межобщинными конфликтами, особенно в центре страны.

«Более 150 детей были убиты в первой половине 2019 года и 75 получили ранения в результате насильственных нападений. Вербовка и использование детей в вооруженных группах удвоилось по сравнению с тем же периодом 2018 года. Более 900 школ остаются закрытыми», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

«По оценкам, в настоящее время более 377 000 детей нуждаются в помощи и защите в Мали», — говорится в сообщении агентства ООН, отметив, что в 2019 году ему потребуется четыре миллиона долларов для удовлетворения потребностей и защиты женщин и детей в Мали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 250 высококвалифицированных британских пехотинцев будут развернуты в рамках миротворческой миссии ООН в Мали.

Читайте также: Военные Великобритании присоединятся к миссии ООН в Мали — СМИ