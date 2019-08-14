Москва, , 07:55 — REGNUM

Станции «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» метро Москвы соединят тёплые переходы с платформами «Московских центральных диаметров» (МЦД). Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пересадка между двумя системами транспорта будет проводиться без выхода на улицу.

«Даже в ненастную погоду пассажирам будет удобно делать пересадку. Благодаря так называемому тёплому контуру пересадки между разными видами городского транспорта станут более комфортными», — заявил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта столицы Андрей Акимов.

Отмечается, что переходы будут построены уже после запуска поездов на первых диаметрах.