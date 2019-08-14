Уфа, , 07:45 — REGNUM

Мусорный скандал, спровоцированный торгами на вывоз ТКО, разразился в Башкирии, 14 августа сообщает UfacityNews.ru.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению сотрудников ФАС Башкирии, региональный оператор по обращению с ТКО компания «Эко-сити» объявила торги, которые должны определить транспортную компанию для вывоза мусора из Стерлитамака, Стерлитамакского, Миякинского, Гафурийского и Аургазинского районов.

Стерлитамакские перевозчики считают, что контракт составлен таким образом, что он не позволит подавляющему числу местных компаний участвовать в торгах.

В своей жалобе в республиканское ФАС местные перевозчики сообщили, что компания «Эко-сити» на торги выставила слишком большой лот и обозначила очень высокую стоимость для заявки — более 63 млн рублей. Кроме этого, за исполнение контракта регоператор также объявил неподъемную цену для местных перевозчиков — 127 млн рублей. К тому же, вывоз мусора должен осуществляться из районов, значительно удаленных друг от друга. Именно по этим причинам небольшим транспортным компаниям придется отказаться от участия в аукционе, говорится в жалобе местных перевозчиков.

В документе также указывается, что «Эко-сити» предложила завышенную стоимость вывоза мусора — 350 рублей за кубометр. По мнению перевозчиков, это может негативно сказаться на тарифе вывоза ТКО.

Между тем, руководство «Эко-сити» считает, что жалобы местных перевозчиков не обоснованы.

Напомним, что стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей. При этом транспортным компаниям нужно будет вывезти за три года (с января 2020 до 31 декабря 2022 года) порядка 3,63 млн кубометров ТКО.