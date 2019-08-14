Алма-Ата, Казахстан, , 07:44 — REGNUM

По тревоге поднят весь личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты из-за угрозы схода сели, сообщает 14 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент.

В ведомстве сообщили, что в готовность также приведены борта «КазАвиаСпас», службы спасения Алма-Аты и личный состав Национальной гвардии.

В департаменте уточнили, что в настоящее время выклинивание воды из озера прекратилось, критического расхода в русле реки Каргалы не наблюдается.

Напомним, 14 августа в Наурызбайском районе Алма-Аты в небольшом объеме прошел селевой выброс. В результате в районе была объявлена селевая тревога.

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