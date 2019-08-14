Кызыл, , 07:40 — REGNUM

На 10,3% снизилось количество правонарушений среди несовершеннолетних в Туве. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики со ссылкой на данные МВД.

Так, в июле 2019 года было зарегистрировано 183 правонарушения, тогда как в том же месяце 2018 года — 204.

Чиновники считают, что снижения удалось добиться благодаря профилактической операции «Ура, лето». Всего за месяц в образовательных учреждениях было проведено 3939 мероприятий с охватом 24 116 учащихся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении подростковой преступности в Чите. В первом полугодии 2019 года этот показатель оказался в два раза ниже прошлогоднего результата, сократившись до 4,8%.

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