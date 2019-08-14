Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM

179 выпускников детских домов в Екатеринбурге получили свои квартиры. Об этом сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Ключи детям-сиротам вручил лично областной министр строительства Михаил Волков.

Всего выпускникам раздали 6 тысяч квадратов в новом доме в микрорайоне Академический, на улице Академика Сахарова. На постройку дома выделялись 262 млн рублей из областного бюджета и 84 млн рублей из федерального.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова признавала, что в Свердловской области растёт очередь среди детей-сирот на получение квартиры. Омбудсмен уверена, что ситуацию можно исправить только на федеральном уровне, в частности, передать программу обеспечения сирот жильём полностью в министерство строительства.

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