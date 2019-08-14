Москва, , 07:35 — REGNUM

Обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии, работающих с начала лета в парках Москвы, прошли около 15 тыс. жителей города. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В информации отмечается, что за время работы кабинетов выявлено более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки. Все пациенты отправлены на дополнительное обследование в свои поликлиники.

Читайте также: Врачи разъяснили плюсы и минусы короткой рабочей недели

«С конца июля проверить здоровье своих легких, гуляя по парку, горожане могут и в будни», — напомнил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Также в парках работают павильоны «Здоровая Москва».