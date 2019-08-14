Москва, , 07:35 — REGNUM

Погода 14 августа в Москве будет тёплой и сухой, с переменой облачностью. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«+23…+25 °С, без осадков», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3−8 м/c.

Чуть прохладнее будет 15 августа, +21…+23 °С. Ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5−10 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики назвали установившуюся тёплую погоду в Москве «августовским летом».

Читайте также: Тепло и дожди: в Москву пришло «августовское лето»