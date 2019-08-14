Чебаркуль, Челябинская область, , 07:32 — REGNUM

Для решения проблем челябинского Чебаркуля может быть создана специальная рабочая группа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В эту группу пригласят войти как представителей местного населения, так и представителей Минобороны. По замыслу областных чиновников, в ходе диалога стороны смогут найти решение по каждому тревожащему граждан вопросу.

Ранее местные жители буквально закидали чиновников жалобами. Они жаловались и на некачественную, по их мнению, работу регионального оператора в плане обращения с ТКО, и на отсутствие газа в поселениях, и просили построить пешеходный пост через ж/д пути. При этом многие жалобы были от граждан, которые живут на землях, принадлежащих Минобороны, и это осложняет для местных и областных властей решение их проблем. Без участия представителей Минобороны таких вопросов не решить.