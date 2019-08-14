Благовещенск, , 07:40 — REGNUM

Рекламное агентство, создавшее облик памятника жителям посёлка Дипкун, погибшим в Великой Отечественной войне, заявило, что дизайнеры нашли картинку в интернете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в рекламном агентстве заявили, что дизайнеры не являются специалистами по оружию и снаряжению, поэтому не могут отличить воина Красной Армии времён Великой Отечественной войны от современного солдата НАТО. Также в рекламном агентстве отметили, что эскиз был согласован с главой администрации посёлка Дипкун.

Прокуратура проводит проверку, областная Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась реагировать на ситуацию. Эскиз нового изображения на памятнике будут утверждать депутаты сельского совета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Дипкун в Приамурье на открывшемся памятнике жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны, местные жители рассмотрели изображения солдат НАТО с американским оружием.