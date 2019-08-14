Ревда, Свердловская область, , 07:23 — REGNUM

В Ревде (Свердловская область) ввели инновационный порядок регистрации в горбольнице. Об этом заявили в департаменте информполитики региона.

Теперь в медучреждении вообще нет обычной регистратуры — гражданам предлагают воспользоваться инфоматом на входе в больницу. Помощь пришедшим оказывает администратор зала.

Есть и другие нововведения. Картохранилище в больнице перенесли на цокольный этаж. Для посетителей организовали зоны комфортного пребывания, две крытых колясочных, а рабочее пространство каждого кабинета теперь организовали по стандартам системы 5S.

Изменения отразились и статистически. Теперь 90% граждан принимаются по талонам, а 50% отдалённо записываются на приём. Педиатрические участки смогли освободиться от первичного приема на 9%, от вызовов на дом — на 12,6%. Благодаря этому увеличилось время на работу с диспансерной группой в полтора раза, а на профилактическую работу — в 1,7 раза.

«Модернизация» больницы проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, в Свердловской области на 2,9% увеличилась доля онкологических заболеваний диагностированных на первой и второй стадии. За первые семь месяцев 2019 года рак на ранней стадии был выявлен у 200 свердловчан.

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