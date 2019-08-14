Владикавказ, , 07:18 — REGNUM

Число иностранных студентов Северо-Осетинского университета (СОГУ) увеличится примерно в два раза по итогам приёмной кампании 2019 года, сообщила пресс-служба вуза.

Всего в СОГУ обучается около 200 иностранных студентов. В прошлом году в университет поступили 67 человек, в настоящий момент документы подали уже 108 абитуриентов. Приём заявлений на очную форму обучения завершается 20 августа, на заочную форму — 30 октября.

Список государств, из которых в СОГУ прибывают на обучение студенты, расширяется. Преимущественно это страны СНГ — Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Армения и другие В этом году наметилась новая тенденция: рост числа студентов из дальнего зарубежья (Камерун, Сенегал, Китай). Всего в СОГУ обучается около 200 иностранных студентов.

Самые популярные направления — педагогическое образование с двумя профилями подготовки, фармация, стоматология, русская филология.

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