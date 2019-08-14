пос. Мисяш, Чебаркульский район, , 07:13 — REGNUM

Жители челябинского посёлка Мисяш вынуждены жить без газа и с разбитыми дорогами. Об этом они заявили врио губернатора Алексею Текслеру, сообщает пресс-служба главы региона.

Также граждане сетуют на то, что у них в посёлке проблема с водопроводом и другими инженерными сетями. Жалуются они и на отсутствие возможности выходить в интернет.

Что касается газа, то с ним всё относительно понятно. Прокладка газопровода подходит к концу, возможно, «голубое топливо» поступи в населённый пункт в октябре.

Кроме того, специальная комиссия областного минстроя готова заняться проблемами водоснабжения. Её члены скоро прибудут в посёлок. Также профильным министрам поручено заняться и другими проблемными вопросами.