пос. Мисяш, Чебаркульский район, 14 августа 2019, 07:13 — REGNUM
Жители челябинского посёлка Мисяш вынуждены жить без газа и с разбитыми дорогами. Об этом они заявили врио губернатора Алексею Текслеру, сообщает пресс-служба главы региона.
Также граждане сетуют на то, что у них в посёлке проблема с водопроводом и другими инженерными сетями. Жалуются они и на отсутствие возможности выходить в интернет.
Что касается газа, то с ним всё относительно понятно. Прокладка газопровода подходит к концу, возможно, «голубое топливо» поступи в населённый пункт в октябре.
Кроме того, специальная комиссия областного минстроя готова заняться проблемами водоснабжения. Её члены скоро прибудут в посёлок. Также профильным министрам поручено заняться и другими проблемными вопросами.