Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 06:36 — REGNUM

В Челябинской области возле села Долгодеревенское обнаружены гильзы времён Гражданской войны. Их нашёл поисковый отряд «Южный», который 10−11 августа проводил здесь раскопки, пишут местные СМИ.

По данным портала 74-.ru, в раскопках участвовали 20 человек. глава проекта «Цикл поисковых экспедиций «В поиске до конца» Екатерина Слугина отмечает: искали в том месте, где 100 лет назад шли бои между красными и белыми. За два дня удалось найти гильзы, деталь от портупеи императорской армии, пуговицу от мундира, пряжку от ремня и нательный крестик. Нашли активисты и артефакты, относящиеся явно к боле позднему времени — полтинник образца 1924 года.

Ранее в этом месте тоже проводили раскопки. Тогда были найдены штык от винтовки Мосина, фрагмент офицерской шашки 1938 года и т.д.