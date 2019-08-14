Горно-Алтайск, , 06:24 — REGNUM

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и министр просвещения России Ольга Васильева 13 августа совместно дали старт строительству нового детского сада в Горно-Алтайске. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Учреждение рассчитано на 100 детей. По словам главы, строительство осуществляется в рамках реализации государственной программы по созданию в дошкольных учреждениях дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

«Нам предстоит большая совместная работа по реализации поручений Президента России Владимира Владимировича Путина о переходе всех школ на обучение в одну смену и создание ясельных мест в детских садах. Сегодня мы вместе дали старт этой работе, открыв новый корпус детского сада, где предусмотрены места для самых маленьких жителей Горно-Алтайска. Это хорошее начинание», — подчеркнула министр.

На месте строительства была заложена капсула послания.«Уже в следующем году 100 ребятишек пойдут в новый детский садик. В этот же день мы вскроем послание Ольги Юрьевны, посмотрим, что она нам пожелала», — написал Олег Хорохордин на своей странице в соцсети «Вконтакте». Всего в ближайшие три года в республике будут построены более 20 новых детских садов, что позволит до 2021 года ввести 2450 мест. Шесть детсадов будут сданы уже в 2019 году.

Напомним также, что в республике реализуется программа по строительству школ для перехода на односменное обучение. В частности, как сообщало ИА REGNUM, образовательное учреждение будет построена школа в райцентре Турочакского района.

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