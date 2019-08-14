Новосибирск, , 05:57 — REGNUM

Житель новосибирского Академгородка подал в суд исковое заявление на Законодательное собрание региона. Мужчина считает, что областной закон о тишине не соответствует федеральному и не защищают права граждан.

Как пишет Аcadem.info, причиной обращения стало то, что его сосед по даче очень громко включает музыку. Попытки изменить ситуацию ни к чему не привели. Всё сводилось к тому, что музыку сосед слушает в разрешённое региональным законом время.

Однако, по мнению мужчины, законы, принятые на уровне региона не соответствуют федеральным.

В своём иске житель Академгородка просит «о признании неполного соответствия федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации (статья 2; статья 17, п.3; статья 42; статья 45, п.1; статья 55, п.2) закона Новосибирской области от 28 марта 2016 года N 47-ОЗ». Он подчёркивает, что в тексте Конституции нет указания на то, что она действует только в ночное время или какую-то часть суток. Из этого следует, что закон Новосибирской области вступает в противоречие со статьёй 42 Конституции, гарантирующей право на благоприятную окружающую среду и пунктом 2 статьи 55: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

В пример истец привёл Томскую область, где существуют законы, способные регулировать режим тишины.

Мужчина просит суд признать местный закон «требующим доработки и приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации», а также обязать Законодательное собрание рассмотреть и принять дополнение к этому закону.