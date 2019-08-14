Токио, 14 августа 2019, 05:02 — REGNUM
Из-за тепловых ударов в больницу попали 12 751 жителей Японии, сообщает 14 августа японское МЧС.
Уточняется, что зафиксированы и случаи с летальным исходом. За прошедшие семь дней от последствий жары скончались 23 жителя Японии.
Напомним, температура воздуха в Японии местами достигает 39 °C. По данным недельной давности, от последствий жары в стране восходящего солнца за неделю умерли 57 человек и ещё 18 тысяч оказались на больничных койках с тепловыми ударами.
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