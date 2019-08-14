Вашингтон, , 04:39 — REGNUM

Заместитель редактора вашингтонского бюро американской газеты The New York Times Джонатан Уайсмен был отстранен от исполнения обязанностей за высказывания в социальных сетях, передает телеканал CNN.

Сообщается, что Уайсмен курировал команду газеты, освещавшую работу Конгресса США. Поводом для его отстранения стали резкие высказывания в социальных сетях, вызвавшие жесткую критику со стороны коллег. Отмечается, что Уайсмен принес извинения за свое поведение перед исполнительным редактором The New York Times и был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Поводом для критики стали высказывания Уайсмена в Twitter, которые посчитали расистскими. В частности, в одном из сообщений журналист заявил, что член Демпартии США Ильхан Омар, переехавшая в Соединенные Штаты из Сомали в детстве, не является типичным представителем американского Среднего Запада.