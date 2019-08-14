Якутск, , 04:09 — REGNUM

На международный конкурс «Премия МИРа» в номинации «Подвиг» власти села Себян-Кюель Кобяйского улуса в Якутии выдвинули местного жителя Сергея Кривошапкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сельчане выбрали Сергея Кривошапкина на конкурс из-за его поступка, когда он вступил в схватку с медведем и победил.

В июне 2017 года Сергей с дядей вышли на дежурство. Неожиданно на мужчину набросился большой медведь. Не растерявшись, мальчик выстрелил в шею медведю и убил его, тем самым спас и дядю, и себя. Медведь успел покусать дядю, он потом ещё долго лечился.

Сегодня Сергей уже студент, а на момент происшествия учился в школе.

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«Премия МИРа» — открытый конкурс для жителей России и соотечественников. Каждый номинант вносит своё имя в энциклопедию добра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае медведь напал на мужчину, который направлялся в лес для сбора грибов. От полученных травм грибник скончался. Медведя застрелили охотоведы.