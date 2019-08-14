Пекин, , 03:19 — REGNUM

Порядка 12,88 млн человек в девяти регионах Китая уровня провинций пострадали от тайфуна «Лекима» по данным на 16:00 по местному времени 13 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Порядка 2 млн человек в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Аньхой, Фуцзянь, Хэбэй, Ляонин и Цзилинь наряду с городом центрального подчинения Шанхаем были переселены в безопасное место, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Около 13 тыс. домов было разрушено, 119 тыс. повреждено, в то время как 966 га зерновых было повреждено тайфуном «Лекима», который обрушился на город Вэньлин провинции Чжэцзян на востоке Китая в 1:45 по местному времени. Второй удар был нанесен в 20:50 того же дня на город Циндао провинции Шаньдун.

Тайфун стал девятым и самым сильным в Китае за год. В результате разгула стихии 48 человек погибли и еще 21 пропал без вести в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой. Чжэцзян пострадала больше всех, здесь погибло 39 человек, она же и приняла первый удар.

Напомним, что центральные власти Китая выделили 300 млн юаней ($42,66 млн) на проведение поисково-спасательных работ, а также работ на устранение последствий разгула тайфуна в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу.

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