Чжэнчжоу, Китай, 14 августа 2019, 03:04 — REGNUM
Провинция Хэнань в центральной части Китая получила денежные средства от центрального правительства КНР на осуществление экологических проектов, сообщает 13 августа агентство Синьъуа.
В общей сложности было выделено 438 млн юаней (около $62 млн) на осуществление 28 проектов «экологической цивилизации», преимущественно в недоразвитых районах Хэнаня, сообщили в провинциальной комиссии развития и реформы. Проекты покроют переработку ресурсов и борьбу с загрязнениями, особенно в нищих районах провинции.
Как сообщало ИА REGNUM, в двух провинциях Китая Шаньдун и Шаньси за первую половину 2019 года сильно снизилось качество воздуха.
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