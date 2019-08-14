Москва, 14 августа 2019, 02:33 — REGNUM
Средняя зарплата в годовом отчёте «Роскосмоса» за минувший год включает премии и надбавки, поэтому её величина оказалась на уровне 396 тысяч рублей, передаёт РБК.
Отмечается, что, согласно сообщению госкорпорации, эта сумма сложилась в том числе с учётом годовой премии по итогам 2017 г., а также включила матпомощь сотрудникам и специальные надбавки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту госкорпорации за 2018 г., средняя месячная зарплата сотрудников оказалась на уровне 396 тысяч рублей.
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