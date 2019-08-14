Чжэнчжоу, Китай, , 02:28 — REGNUM

В общей сложности 1134 человека были задержаны в центральной китайской провинции Хэнань в связи с подозрением в незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По данным местного департамента общественной безопасности, с начала текущего года прошла серия облав, целью которых было ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки в регионе. Полиция раскрыла 191 случай незаконного владения «огнестрелом» и 818 случаев угрозы общественной безопасности. Все конфискованное оружие было уничтожено.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая уничтожили в общей сложности 107 тыс. единиц незаконного огнестрельного оружия в 154 городах по всей страны с начала 2019 года.

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