Пекин, , 02:23 — REGNUM

Власти Китая выделили 378 млн юаней (около $53,75 млн) пяти регионам страны уровня провинций, пострадавших от природных катаклизмов, сообщает 13 августа Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает агентство Синьхуа.

Деньги будут использованы на поиск и спасение пострадавших, осмотр и мониторинг для предотвращения повторных катаклизмов, а также экстренную эвакуацию людей, говорится на сайте ведомства.

Конкретно, 115 млн юаней было направлено в центральную провинцию Хунань, 102 млн юаней — в провинцию Юньнань, а оставшиеся — в Цзянси, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин. Сразу несколько рабочих групп были направлены в указанные регионы.