Новый Орлеан, США, 14 августа 2019, 02:19 — REGNUM
Аукцион по продаже бронзовой копии посмертной маски Наполеона Бонапарта состоится 15 августа — в день рождения французского императора, передаёт Fox News.
Начальная стоимость лота составляет $34,5 тыс. Торги, организованные галереей искусств M. S. Rau Antiques, пройдут в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).
Бронзовая копия маски, о которой идёт речь, находится в музее Кабильдо в Новом Орлеане, а её оригинал хранится в Гаване в Наполеоновском музее.
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