Новый Орлеан, США, , 02:19 — REGNUM

Аукцион по продаже бронзовой копии посмертной маски Наполеона Бонапарта состоится 15 августа — в день рождения французского императора, передаёт Fox News.

Начальная стоимость лота составляет $34,5 тыс. Торги, организованные галереей искусств M. S. Rau Antiques, пройдут в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Бронзовая копия маски, о которой идёт речь, находится в музее Кабильдо в Новом Орлеане, а её оригинал хранится в Гаване в Наполеоновском музее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке продадут Rolls-Royce Элизабет Тейлор