Пекин, , 02:12 — REGNUM

Китай выпустил набор марок с изображением эпизодов из древней китайской мифологии, сообщает 13 августа агентство Синьъуа.

Церемония выпуска марок прошла в уезде Сясянь в провинции Шаньси на севере Поднебесной. Уезд был столицей легендарной полумифической династии Ся (2070 — 1600 до н.э.). Набор из шести марок посвящен шести мифическим сюжетам, хорошо известных любому образованному китайцу.

«Иллюстрации марок имеют очень уточненные линии и богатые цвета, что создает сильный визуальный эффект», — заявил представитель Почты Китая в уезде Сясянь Чжан Лимэй.

Отметим, что первый в истории набор марок, основанный на китайской мифологии был выпущен еще в 1987 году в Поднебесной, и также состоял из шести сюжетов.

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