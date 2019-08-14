Сан-Франциско, США, , 01:45 — REGNUM

Об отмене выступления испанского певца Пласидо Доминго сообщает сайт Оперного театра Сан-Франциско.

В театре пояснили, что намеченный на 6 октября 2019 г. концерт Доминго не состоится из-за морального облика тенора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Доминго обрушились многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Концерт 18 сентября с его участием уже отменён в городе Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

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