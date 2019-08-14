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Начало Успенского поста отмечают 14 августа православные христиане. Продлится пост до 27 августа.

Двухнедельный Успенский пост считается духовной и телесной подготовкой верующих к празднику Успения Пресвятой Богородицы: он будет отмечаться 28 августа.

Верующие, соблюдая Успенский пост, вспоминают о том, что Богородица, согласно христианской традиции, перестала вкушать пищу и только пила воду за три дня своего Успения.

В Успенский пост нельзя есть мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты и яйцо. Рыба допускается только в праздник Преображения (19 августа). По воздержанию в пище Успенский пост подобен Великому посту.

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