Москва, , 23:01 — REGNUM

Музыканту Андрею Лысикову, выступающему под псевдонимом Дельфин, была вызвана скорая помощь после того, как он почувствовал недомогание на звукозаписывающей студии в Москве. Об этом вечером 13 августа сообщает «Рен ТВ».

По информации телеканала, 47-летний музыкант начал терять сознание. Прибывшие медики осмотрели его и сочли, что необходимости в госпитализации нет. По предварительным данным, у артиста возникли проблемы с давлением.

Чуть позднее менеджер Дельфина Владимир Тепляков сообщил, что «сейчас у него всё хорошо, повода для беспокойства нет».

Андрей Лысиков приобрёл известность в 1990-х года как участник и автор песен групп «Мальчишник» и «Дубовый Гаайъ». С 1997 года продолжает сольную карьеру под псевдонимом Дельфин и на сегодняшний день выпустил 10 альбомов.