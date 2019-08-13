Великий Новгород, , 22:54 — REGNUM

В Боровичском психоневрологическом интернате «Прошково» в Новгородской области после ремонта за счёт федеральных средств появятся так называемые «тренировочные комнаты» — комнаты сопровождаемого проживания для тех постояльцев, кто готов к самостоятельной жизни. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, по итогам заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Социальная политика» заявил руководитель рабочей группы, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он отметил, что «Прошково» — старый, послевоенный интернат, но в нём, как и в новом Маловишерском интернате «Оксочи», будут созданы комнаты сопровождаемого проживания для тех воспитанников, кто способен себя обслуживать сам и готов это делать.

«Конечно, здание старое, но после ремонта в нём будет совершенно другое качество жизни», — заявил губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин отметил, что проблема системы психоневрологических интернатов в России «появилась не вчера и не позавчера», а реформа системы может занять десятки лет.

«Но ничто не мешает начать нам делать шаг за шагом каждый день», — заявил Никитин.

Новгородский губернатор также сообщил, что проблему повышения качества жизни пожилых и инвалидов в регионе решают в рамках пилотного проекта по долговременному присмотру и уходу — чтобы не помещать человека в психоневрологическое учреждение, а обеспечивать уход за ним в привычных ему домашних условиях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложения по итогам заседания станут основой для проекта доклада рабочей группы и перечня поручений президента России Владимира Путина. Среди предложений — поэтапное реформирование системы психоневрологических интернатов: вместо закрытых учреждений на сотни мест предлагается развивать малокомплектные дома-интернаты семейного типа, институты приёмных семей, системы сопровождаемого проживания.

Напомним, психоневрологические интернаты «Прошково» в Боровичском и «Добывалово» в Валдайском районах Новгородской области были отремонтированы в 2017 году на средства из резервного фонда президента РФ.

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