Ростов-на-Дону, , 22:44 — REGNUM

В Ростовской области в связи с высоким классом пожароопасности решено продлить запрет на посещение жителями региона донских лесов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона 13 августа.

Дорога в лесу Александр Комаров © ИА REGNUM

Въезд на территорию лесов разрешён только спецтехнике и противопожарным бригадам. В связи с угрозой возникновения пожаров усилен мониторинг пожарной опасности, работают пункты диспетчерского управления в лесничествах, дежурят отдельные лесопожарные формирования.

«Введённое ограничение будет действовать по 1 сентября 2019 года. В случае необходимости режим ограничения может быть продлен», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что режим ограничения на посещение лесов на Дону устанавливают ежегодно.