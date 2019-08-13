Ульяновск, , 21:03 — REGNUM

В Ульяновске, как и в целом в регионе, снизилось число абортов, сообщает пресс-служба мэрии. В столице за полугодие количество абортов сократилось на 14%, в Ульяновской области — на 10,9%.

Новорожденный (cc) angel4leon

По данным администрации, в I полугодии 2019 года в Ульяновске число абортов снизилось на 14% — сколько именно жизней удалось сохранить и сколько сделано абортов, не уточняется. Всего на 7 августа в городе родились 4222 ребёнка, в ожидании детей — 7748 беременных женщин.

Также в областном центре проводятся процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение). С 2013 года проведено 1848 программ ЭКО, в том числе 1414 — бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Эффективность проведённых процедур ЭКО в целом составила 43% (в РФ — 38%).

Отметим, в Ульяновске проживают более 80 тыс. семей, из них около 5 тыс. — многодетные. В семьях воспитываются 118,5 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил об увеличении на четверть числа процедур экстракорпорального оплодотворения. По плану, в 2019 году планируется выполнить не менее 600 процедур ЭКО. С начала года в регионе при помощи процедуры искусственного оплодотворения родились 46 детей.

Напомним, в Ульяновской области в 2018 году показатель распространенности абортов снизился по сравнению с 2017 годом на 8,7%, в I полугодии 2019 года снижение составило 10,9%.

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