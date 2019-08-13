Екатеринбург, , 21:48 — REGNUM

В Екатеринбурге состоятся общественные слушания по теме «Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и правоприменения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественной палаты Свердловской области.

Мероприятие пройдёт 15 августа в 16:00 по местному времени на площадке региональной общественной палаты. В ходе слушаний предлагается обсудить проблемы, связанные с профилактикой семейно-бытового насилия, а также результаты изменения законодательства в данной сфере.

Напомним, что в 2017 году была частично декриминализована ст. 116 УК РФ «Побои». Так в уголовном праве предусмотрено наказание только за нанесение побоев из хулиганских или экстремистских побуждений. Остальные части данной статьи были переведены в административное право.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут внести на рассмотрение Государственной думы проект закона о профилактике домашнего насилия. При этом ряд экспертов считают появление новых законов в данной сфере нецелесообразным и избыточным.

По их мнению в административном и уголовном праве достаточно инструментов для привлечения к ответственности «кухонных боксёров». Они также убеждены, что принятые ранее изменения в законодательстве сказываются положительно на профилактике бытового насилия.

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Тем не менее ряд общественных организаций российских феминисток настаивает на возвращение уголовной ответственности за побои. Для поддержки инициативы они организовали сетевой флешмоб.

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