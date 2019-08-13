Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM

«Мисс Россия-2015» Софья Никитчук войдёт в жюри конкурса «Мисс Екатеринбург-2019». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Никитчук сама из Екатеринбурга. Именно в родном городе она победила в конкурсе «Мисс Екатеринбург-2014», который был для неё трамплином в большую жизнь. После этого екатеринбурженка стала «Мисс Россией-2015» и даже первой вице-мисс Мира-2015.

Лауретка призывает участниц расслабиться и просто получать удовольствие в финале конкурса. «Самое тяжёлое уже позади», — уверяет Никитчук.

Напомним, финал «Мисс Екатеринбург-2019» пройдёт 15 августа 2019 года. В этом году победительницу оставят без автомобиля — ей предложат путешествие, но куда, не известно.

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