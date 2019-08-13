Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM

В Екатеринбурге в ближайшее время специалисты Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук проведут экспертизу площадки, на которой планируется построить многофункциональный биатлонный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Исследования будут проходить максимально открыто, а все желающие смогут следить за их процессом. Само строительство комплекса начнётся только после того, как будут проведены все изыскания.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге ряд общественных организаций потребовали проведения независимых исследований территории возле Новомосковского тракта, на которой планируется строительство спортивного сооружения. По их данным, на участке могут быть захоронения граждан, приговорённых к смертной казни во времена СССР. По мнению общественников, если информация подтвердится, то строительство на данной территории недопустимо.

Отметим, что ранее уже были получены архивные данные из нескольких ведомств, но сведений о наличии захоронений на выбранном под строительство участке у них нет. Тем не менее общественники на встрече с руководством Центра подготовки спортивных сборных команд потребовали дополнительных исследований.