Москва, , 19:55 — REGNUM

Полузащитник футбольного клуба «Краснодара» Павел Мамаев может рассчитывать на условно-досрочное освобождение из колонии, считает адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

Павел Мамаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается моего подзащитного, то при нахождении в следственном изоляторе он не был замечен ни в чём предосудительном», — сказал адвокат 13 августа в эфире «Матч ТВ».

Бушманов также напомнил, что у Мамаева есть положительная характеристика — благодарность от руководства СИЗО «Бутырка» за участие в футбольном матче, который проводился в феврале. При этом сам футболист выступал одним из организаторов данного мероприятия.

«Недавний матч, я полагаю, тоже будет учитываться при данных обстоятельствах как положительно характеризующий его личность», — отметил Бушманов.

Как передавало ИА REGNUM, в начале футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин направили ходатайства об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области.

В мае пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием. В июне Мосгорсуд, рассмотрев жалобу адвокатов, подтвердил сроки заключения осуждённым.

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