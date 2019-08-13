Москва, , 19:49 — REGNUM

В МВД предлагают водителям возить с собой электронный ОСАГО, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

Страховка ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

МВД намерено упростить проверку электронных полисов ОСАГО, министерство разработало соответствующие поправки в соответствующее постановление. По требованию сотрудника ГИБДД водитель и сейчас обязан предъявлять полис ОСАГО. Если нормы вступят в силу, автолюбитель сможет предъявить не обязательно бумажную версию, но и… электронную.

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об электронном полисе ОСАГО. Оформить страховку можно удаленно, что упростило водителям возможность приобрести ОСАГО.

«Это нововведение упростит автомобилистам жизнь. Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. К тому же электронный полис ОСАГО — не только требование современной жизни, но и защита от «липовых» страховщиков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем в Москве камеры начали фиксировать отсутствие оформленного ОСАГО.

Читайте также: Госдума разрешает страховым посредникам заключать полисы ОСАГО онлайн