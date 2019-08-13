Челябинск, , 19:36 — REGNUM

В Челябинской области власти обеспокоились ремонтом больниц. Вопрос был поднят в Чебаркуле во время посещения временным главой региона Алексеем Текслером отделения неврологии местной больницы, сообщает пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер Kremlin.ru

Инфекционный корпус больницы уже капитально ремонтируют. Работы идут по графику. А вот на состояние отделения неврологии местные жители жаловались и жалуются до сих пор, в том числе в социальных сетях.

Уже известно, что работы будут проведены. Из областного бюджета на эти цели выделят более 2 млн рублей. Но, как полагает врио, этого мало. По его словам, в плохом состоянии на территории региона находится много помещений, занимаемых учреждениями здравоохранения. Причём где-то нужен лишь косметический ремонт, а где-то — капитальный, с соответствующими финансовыми вливаниями.

«Мне бы хотелось, чтобы по таким больницам вы подготовили предложения и мы начали работы», — обратился Текслер к и.о. главы областного минздрава Сергею Приколотину.