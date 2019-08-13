Ярославль, , 19:17 — REGNUM

Руководство департамента здравоохранения Ярославской области внедряет новую форму работы с гражданами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Новый формат предполагает личное общение руководства областной медициной с пациентами лечебных учреждений. 13 августа первый выездной прием граждан в ярославской больнице №9 провел директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Как пояснили в правительстве Ярославской области, в дальнейшем такие мероприятия станут регулярными и будут проходить во всех городских округах и муниципальных районах.

Выездной прием Yarregion.ru

«Мы решили, что раз в месяц я и мои профильные заместители будем выезжать непосредственно в лечебные учреждения, чтобы на месте пообщаться с пациентами, выслушать их и максимально оперативно решить имеющиеся проблемы. График приема уже сформирован, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

В ходе первого приема пациентов больницы №9 больше всего интересовали проблемы, связанные с графиком работы поликлиники, записью на прием к терапевтам и врачам узкой специализации. Поднималась и тема льготного лекарственного обеспечения. Вопрос организации приемов главный врач больницы должен решить в течение месяца. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, помимо выездных ежемесячных мероприятий продолжится прием граждан еженедельно по вторникам в департаменте здравоохранения. Во всех случаях требуется предварительная запись.

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