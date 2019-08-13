Калуга, , 18:27 — REGNUM

14 августа вступят в силу санкции США против акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (КНИРТИ). Это предприятие военно-промышленного комплекса в Калуге является филиалом, в котором контрольный пакет принадлежит уже находящейся под американскими санкциями российской организации АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание КНИРТИ в калужском городе Жуков Gukovest.ru

Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.

Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы, в том числе систем радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления для объектов базирования, включая авиационные и космические. КНИРТИ был образован в 1957 году одним из основателей отечественной радиоэлектроники и кибернетики, академиком и адмиралом-инженером Акселем Ивановичем Бергом.