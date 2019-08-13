Владимир, , 18:15 — REGNUM

Во владимирском микрорайоне Оргтруд 12 августа прошёл митинг, участники которого протестовали против оптимизации здравоохранения и присоединения городской больнице №7 к больнице №5, сообщил портал «Владимирские новости».

Местные жители считают, что объединение больниц станет первым шагом к закрытию больницы в их районе. При этом они сами помогали учреждению с поиском квалифицированных медиков — лишь бы не допустить превращения больницы в фельдшерско-акушерский пункт — и заявили, что и дальше готовы к таким действиям.

В областной администрации заявили, что реализуют «программу мер, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи». В неё входит привлечение новых специалистов, перенос кабинета неотложной помощи на первый этаж для маломобильных групп населения, установка электронной системы записи на приём, покупка электронного табло и нового оборудования для стоматологического и физиотерапевтического отделений, переобучение сотрудников. Сейчас больницу готовят к зиме, в ней запланирован ремонт.