Краснодар, , 17:58 — REGNUM

Начальник участка СМУ-25 Мосметростроя Олег Гончаров спас пятерых человек, сообщила 13 августа пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Гончаров вместе с семьёй находился на отдыхе в Туапсинском районе Краснодарского края. 9 июля, находясь на пляже, он увидел в море людей, которых волнами уносило от берега.

«Я схватил надувной матрас и поплыл к утопающим», — рассказал Гончаров.

Он добрался до утопающих и отдал четырём мужчинам матрас, объяснив, как нужно действовать, чтобы вернуться на землю. А пятого метростроевец доставил на берег вплавь.

«У спасателей не нашлось катеров, лодок и водных мотоциклов. Единственное, что они смогли сделать, когда мы приблизились, это выстроиться в цепочку, кинуть нам веревку и подтянуть к себе», — пояснил Олег Гончаров.

На суше герою уже самому потребовалась помощь медиков — закончились силы.